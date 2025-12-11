Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unfallflucht in der Karlstraße

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Vorbeifahren streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (10.12.2025) zwischen 13.00 Uhr und 16.00 Uhr einen am Fahrbahnrand geparkten Mazda, als er die Karlstraße in Leonberg in Richtung Hindenburgstraße entlangfuhr. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell