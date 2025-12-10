Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unfall im Begegnungsverkehr fordert drei verletzte Personen

Ludwigsburg (ots)

Aus noch unbekannter Ursache kam es am Mittwoch (10.12.2025) gegen 13.00 Uhr zu einem Unfall auf der Bundesstraße 296 bei Herrenberg-Kayh. Ein 72 Jahre alter BMW-Fahrer, der aus Richtung Entringen (Landkreis Tübingen) in Richtung Herrenberg unterwegs war, geriet auf die Gegenspur. Zwei entgegenkommende Verkehrsteilnehmende mussten gemäß den derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen ausweichen. Letztlich stieß er jedoch mit einem VW zusammen, in dem ein 46 Jahre alter Fahrer und ein 57-jähriger Beifahrer saßen. Der 72-Jährige konnte sein Fahrzeug zunächst nicht selbst verlassen. Letztlich konnte er aus dem BMW befreit werden und wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Beifahrer im VW erlitt Verletzungen, deren Grad abschließend noch nicht beurteilt werden konnten und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert. Der 46 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Beide PKW war nicht mehr fahrbreit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Die B 296 musste im Bereich der Unfallörtlichkeit komplett gesperrt werden. Derzeit finden noch Reinigungs- und Aufräumarbeiten statt. Sobald diese beendet sind, wird die Fahrbahn wieder frei gegeben und die eingerichteten Umleitungen werden aufgehoben. Zeugen, die den Unfallhergang oder die Fahrweise des BMW-Lenkers beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell