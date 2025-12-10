Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau-Döffingen: 47 Jahre alte Volvo-Lenkerin bei Unfallflucht schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de, sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein noch unbekannter PKW-Lenker am Dienstagabend (09.12.2025), gegen 22.00 Uhr auf der Kreisstraße 1064 zwischen Döffingen und Sindelfingen-Maichingen verübte. Eine 47 Jahre alte Volvo-Lenkerin war in Richtung Maichingen unterwegs, als sie bereits im Bereich des Ortsausgangs von Döffingen bemerkte, dass ihr ein Fahrzeug dicht auffuhr. Etwa in der Mitte der Strecke zwischen Döffingen und Maichingen setzte der Unbekannte zum Überholen an. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und da der Unbekannte das Überholmanöver im Verlauf einer sich verengenden Linkskurve begann, geriet er nach rechts in Richtung des Fahrzeugs der 47-Jährigen. Diese bremste in der Folge ab und kam dann ihrerseits nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über den Volvo und prallte gegen mehrfach gegen die Schutzplanken. Der Unbekannte setzt seine Fahrt indes fort. Die 47 Jahre alte Frau erlitt schwere Verletzung und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Volvo war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell