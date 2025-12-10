PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau-Döffingen: 47 Jahre alte Volvo-Lenkerin bei Unfallflucht schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de, sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein noch unbekannter PKW-Lenker am Dienstagabend (09.12.2025), gegen 22.00 Uhr auf der Kreisstraße 1064 zwischen Döffingen und Sindelfingen-Maichingen verübte. Eine 47 Jahre alte Volvo-Lenkerin war in Richtung Maichingen unterwegs, als sie bereits im Bereich des Ortsausgangs von Döffingen bemerkte, dass ihr ein Fahrzeug dicht auffuhr. Etwa in der Mitte der Strecke zwischen Döffingen und Maichingen setzte der Unbekannte zum Überholen an. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und da der Unbekannte das Überholmanöver im Verlauf einer sich verengenden Linkskurve begann, geriet er nach rechts in Richtung des Fahrzeugs der 47-Jährigen. Diese bremste in der Folge ab und kam dann ihrerseits nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über den Volvo und prallte gegen mehrfach gegen die Schutzplanken. Der Unbekannte setzt seine Fahrt indes fort. Die 47 Jahre alte Frau erlitt schwere Verletzung und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Volvo war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 13:13

    POL-LB: Leonberg: Unfall in der Südrandstraße - Führerschein beschlagnahmt

    Ludwigsburg (ots) - Weil er unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben dürfte und während der Fahrt im Bereich der Bundesstraße 295 bei Leonberg die Kontrolle über seinen PKW verlor und verunfallte, wurde der Führerschein eines 23-Jährigen in der Nacht zum Mittwoch (10.12.2025) beschlagnahmt. Der junge Mann war zunächst von der Bundesstraße 295 kommend in ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 12:42

    POL-LB: Gärtringen: Pedelecfahrer bei Unfall schwer verletzt

    Ludwigsburg (ots) - Zwischen einem 54 Jahre alten Pedelecfahrer und einem 55-jährigen Seat-Lenker kam es am Dienstag (09.12.2025) gegen 06.35 Uhr im Kreuzungsbereich der Hauptstraße, der Wilhelmstraße und des Rohrwegs in Gärtringen zu einem Unfall. Der 54-Jährige wollte gemäß derzeitigen Ermittlungen von der Hauptstraße nach links in den Rohrweg abbiegen. Vermutlich schnitt er hierbei die Einmündung der ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 11:29

    POL-LB: Bietigheim-Bissingen/Marbach am Neckar: Einbrüche in Wohnhäuser

    Ludwigsburg (ots) - Am Dienstag (09.12.2025) zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr nutzten noch unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner aus, um in ein Haus in der Heuchelbergstraße in Bietigheim-Bissingen einzubrechen. Die Unbekannten schlugen die Scheibe der Terrassentür ein, um in das Innere zu gelangen. Weder die Höhe des entstandenen Sachschadens noch der Wert ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren