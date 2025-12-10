PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Pedelecfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Zwischen einem 54 Jahre alten Pedelecfahrer und einem 55-jährigen Seat-Lenker kam es am Dienstag (09.12.2025) gegen 06.35 Uhr im Kreuzungsbereich der Hauptstraße, der Wilhelmstraße und des Rohrwegs in Gärtringen zu einem Unfall. Der 54-Jährige wollte gemäß derzeitigen Ermittlungen von der Hauptstraße nach links in den Rohrweg abbiegen. Vermutlich schnitt er hierbei die Einmündung der Wilhelmstraße. Der 55-Jährige im Seat, der von der Wilhelmstraße nach links in die Hauptstraße abbiegen wollte, konnte vermutlich nicht mehr rechtzeitig auf den Zweiradfahrer reagieren und die beiden Beteiligten stießen zusammen. Der Pedelecfahrer, der einen Helm getragen hat, erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

