Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen/Marbach am Neckar: Einbrüche in Wohnhäuser

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (09.12.2025) zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr nutzten noch unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner aus, um in ein Haus in der Heuchelbergstraße in Bietigheim-Bissingen einzubrechen. Die Unbekannten schlugen die Scheibe der Terrassentür ein, um in das Innere zu gelangen. Weder die Höhe des entstandenen Sachschadens noch der Wert des Diebesgutes können derzeit genau beziffert werden.

Zwischen 12.00 Uhr und 20.30 Uhr gingen ebenfalls noch unbekannte Täter in Rielingshausen ganz ähnlich vor. Die Einbrecher schlugen ein Fenster im Erdgeschoss eines Wohnhauses in der Triebstraße ein, um anschließend die Wohnräume nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Der Sachschaden dürfte sich hier auf etwa 500 Euro belaufen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg die Tel. 0800 1100225 oder hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

