Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Sachbeschädigung, Diebstahl

Aalen (ots)

Althütte: Unfall beim Überholen

Am Montag gegen 06:20 Uhr war ein 41-jähriger Audi-Fahrer auf der L1120 von Althütte kommend in Richtung Ebni unterwegs. In einer leichten Linkskurve wollte der 41-Jährige ein vor ihm fahrendes Auto und im gleichen Zug ein Betonmischfahrzeug überholen. Als er sich im Überholvorgang auf Höhe des Betonmischfahrzeugs befand, kam ihm ein 22-jähriger VW-Fahrer entgegen. Der VW-Fahrer bremste stark ab und versuchte dem Audi auszuweichen, was jedoch nicht gelang. Zwischen den beiden Fahrzeugen kam es zum Kontakt. Durch den Unfall konnte ein 47-jähriger Citroen-Fahrer, der hinter dem VW unterwegs war, nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf den VW auf. Dadurch wurde der VW über die Gegenfahrspur in den Grünstreifen geschoben. Dabei wurde der BMW eines 63-Jährigen beschädigt. Verletzt wurde nach aktuellen Erkenntnissen niemand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 14.000 Euro.

Sulzbach an der Murr: Gewächshäuser beschädigt

Sowohl am 26.11. als auch am 08.12. beschädigten unbekannte Täter durch Steinwürfe zwei Gewächshäuser im Bereich Gartenstraße und Marktstraße. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Der Polizeiposten Sulzbach nimmt dazu Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07193 352 entgegen.

Kernen/Rommelshausen: Geldbeutel aus Auto gestohlen

Unbekannte Täter schlugen an Dienstag, gegen 03:20 Uhr die Scheibe eines geparkten VW ein und entwendeten einen Geldbeutel, der in der Mittelkonsole lag. Der VW war in der Schumannstraße geparkt. Das Diebesgut hatte einen Wert von über Hundert Euro. Zeugenhinweise dazu nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Winnenden: Radfahrer übersehen

Am Dienstag, gegen 06:45 Uhr übersah ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer an der Einmündung Schorndorfer Straße / Seegartenstraße einen bevorrechtigten 44-jährigen Radfahrer. Es kam im Einmündungsbereich zum Unfall. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2100 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

