Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Sachbeschädigung, Diebstähle

Aalen (ots)

Ellwangen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken am Sonntag zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr einen VW, der im Parkhaus "Parkpalette" in der Freigasse abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 1.500 Euro. Zeugen welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Nummer 07961 930-0 zu melden.

Spraitbach: Bäume beschädigt

Auf einem Kinderspielplatz in der Gartenstraße wurden zwischen letzten Donnerstag und Montag zwei Bäume von Unbekannten beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro. Um Zeugenhinweise bittet der Polizeiposten Spraitbach unter der Telefonnummer 07176 6562.

Lorch: Unfallflucht

Am Montag zwischen 15:45 Uhr und 16:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren einen in der Gaisgasse geparkten Seat. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Aalen: Diebstahl von E-Scooter

Ein 46-Jähriger stellte am Freitag gegen 04:25 Uhr seinen E-Scooter im Fahrradparkhaus am Bahnhof ab und sicherte ihn mit einem Fahrradschloss. Als er gegen 16:35 Uhr zurückkehrte, musste er feststellen, dass der E-Scooter entwendet wurde. Der Roller des Herstellers Ninebot hatte einen Wert von über 500 Euro. An diesem war das Versicherungszeichen 787VDH angebracht. Hinweise auf den oder die Diebe bzw. den Verbleib des Rollers nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Diebstahl von Werkzeugen

Am Dienstagmorgen gegen 7:00 Uhr wurde festgestellt, dass Unbekannte am Neubau der Hochschulmensa in der Anton-Huber-Straße einen Lagerraum aufgebrochen haben. Es wurde ein Koffer mit mehreren Akku-Werkzeugen des Herstellers Hilti entwendet. Der Wert des Diebesgutes wird auf rund 550 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu den Dieben oder Verbleib der Maschinen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter der Nummer 07361 5240 zu melden.

