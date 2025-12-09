Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Sachbeschädigung, Einbruch, Arbeitsunfall

Aalen (ots)

Backnang: Schaufenster beschädigt

In der Zeit zwischen Sonntag, 20 Uhr und Montag, 13:15 Uhr beschädigten unbekannte Täter vermutlich mit einer Glasflasche eine Schaufensterscheibe in der Schillerstraße. Das Polizeirevier Backnang bittet dazu um Zeugenhinweise unter Tel. 07191 9090.

Kernen/Rommelshausen: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Ein 46-Jähriger Mercedes-Fahrer beschädigte am Montagabend, gegen 19 Uhr auf einem Parkplatz in der Kelterstraße einen dort abgestellten Honda und entfernte sich sodann unerlaubt von der Unfallstelle. Eine Polizeistreife konnte das Auto und den 46-Jährigen unweit des Unfallortes antreffen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim Mercedes-Fahrer einen Wert von über 1 Promille. Sein Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt und der 46-Jährige musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

Fellbach: Unfall

Am Montag, gegen 07:40 Uhr kam es an der Kreuzung Schorndorfer Straße / Waiblinger Straße zu einem Unfall mit einem Gesamtschaden von 12.000 Euro. Ein 37-jähriger Ford-Fahrer kam aus dem Stadttunnel und wollte an der Kreuzung bei grüner Ampel nach rechts abbiegen. Eine 31-jährige VW-Fahrerin, die geradeaus in Richtung B14 fahren wollte, missachtete die für sie Rotlicht zeigende Ampel und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem Ford. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Fellbach bittet zur abschließenden Klärung des Unfallhergangs um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 071157720.

Schorndorf: Auffahrunfall

Am Montag, gegen 16:40 Uhr musste ein 43-jähriger Kia-Fahrer auf der L1150 auf Höhe Miedelsbach verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Ein hinter ihm fahrender 44-jähriger Opel-Fahrer übersah dies und fuhr aus Unachtsamkeit auf den Kia auf. Der Gesamtschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Beide Autofahrer wurden leicht verletzt.

Rudersberg/Lindental: Arbeitsunfall

Am Montag, gegen 13:30 Uhr kam es im Gewann Steinbruchweg zu einem Arbeitsunfall. Ein 19-jähriger Forstarbeiter rutschte beim Begehen eines nassen Baumstammes aus und prallte mit dem Körper gegen weitere Baumstämme. Beim Sturz verletzte sich der 19-Jährige schwer und wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren. Vorsorglich war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz, der jedoch nicht benötigt wurde.

Winnenden/Birkmannsweiler: Einbruch in Bäckerei

In der Nacht von Montag auf Dienstag verschafften sich unbekannte Täter durch Eindrücken der Schiebetür gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerei in der Hauptstraße. Aus den Geschäftsräumen wurde ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag entwendet. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07195 6940.

Leutenbach: Frontalzusammenstoß

Ein 23-jähriger Peugeot-Fahrer war am Montag, gegen 20:30 Uhr auf der K1845 von Nellmersbach in Richtung Leutenbach unterwegs. Aus noch unklarer Ursache kam der 23-Jährige mit seinem Fahrzeug teilweise in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrschulauto. Bei dem Unfall wurde der 23-Jährige schwer verletzt. Die 17-jährige Fahrschülerin und der 48-jährige Beifahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Sowohl der Peugeot als auch das Fahrschulauto (BMW) waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf über 50.000 Euro geschätzt.

