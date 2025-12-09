Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Einbruchsversuch, Haus mit Gülle verunreinigt

Aalen (ots)

Ellwangen: Unfall beim Ausfahren aus Hofeinfahrt

Als am Montag eine 77-jährige mit ihrem Opel gegen 11:45 Uhr aus einer Hofeinfahrt in die Rostocker Straße einfahren wollte, übersah sie einen dort fahrenden VW eines 69-Jährigen und touchierte diesen in der Folge. Hierbei verursachte sie Schaden in Höhe von rund 6000 Euro.

Ellwangen/Schrezheim: Versuchter Einbruch

Unbekannte versuchten zwischen 4.11. und Montag, 14:15 Uhr, in ein Wohnhaus Im Bergfeld einzudringen. Die Einbrecher versuchten im Erdgeschoss ein Fenster gewaltsam aufzuhebeln. Der Versuch misslang. Am Fenster entstand jedoch Schaden in Höhe von rund 1000 Euro Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Hauswand mit Gülle verunreinigt

Im Sandweg verunreinigten bislang Unbekannte am Montag zwischen 18 Uhr und 21 Uhr den Eingangsbereich eins dortigen Wohnhauses mit mehreren Litern Gülle. Hierbei verursachten sie Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell