POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Schwäbisch Hall: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Am Freitag den 28.11.2025 gegen 22 Uhr wurde ein 16-jähriger Jugendlicher an einer Grundschule im Fischweg von einer Gruppe Jugendlicher geschlagen und dabei leicht verletzt. Erst als eine Passantin mit ihrem Fahrzeug anhielt, ausstieg und damit drohte die Polizei zu verständigen, ließ die Gruppe von dem 16-Jährigen ab und entfernte sich. Die Gruppe Jugendlicher steht auch im Verdacht am selben Tag einen 28-jährigen Mann am Kocherquartier schwer verletzt zu haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise insbesondere auch zur Passantin, welche die Jugendlichen verjagte.

Ursprungsmeldung vom 28.11.2025

Schwäbisch Hall: Mann nach Streit geschlagen

Am Freitagabend gegen 18:45 Uhr war ein stark alkoholisierter 28-jähriger Mann im Bereich des Kocherquartiers unterwegs und stürzte in einen dortigen Zaun. Der Zaun wurde hierdurch beschädigt und der Betrunkene nahm eine Holzlatte des Zauns mit sich. Wenig später geriet er in einen Streit mit einer Gruppe Jugendlicher. In der Folge wurde der 28-Jährige von einem der Jugendlichen geschlagen und ging zu Boden. Er wurde durch die Schläge schwer verletzt. Die Gruppe Jugendlicher entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

