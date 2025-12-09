Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hessigheim: 22-Jähriger beschädigte mehrere PKW - Polizei sucht weitere Geschädigte

Ludwigsburg (ots)

Bereits am frühen Morgen des 30. November 2025 soll ein 22 Jahre alter Mann in Hessigheim in der Rathausstraße und im direkten Umfeld mindestens vier Fahrzeuge und die Weihnachtsdeko am Pfarrhaus beschädigt haben. Die Deko hatte er von der Tür des Pfarrhauses gerissen und Reifen eines Wohnmobils, eines Dacia, eines Audi und eines Suzuki zerstochen. Der Polizeiposten Besigheim ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den Tatverdächtigen. Derzeit wird der enstandene Sachschaden auf rund 800 Euro beziffert. Weitere Personen, die in diesem Fall ebenfalls Geschädigte sein könnten, werden gebeten, sich unter Tel. 07143 40508-0 oder per E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell