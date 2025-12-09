PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hessigheim: 22-Jähriger beschädigte mehrere PKW - Polizei sucht weitere Geschädigte

Ludwigsburg (ots)

Bereits am frühen Morgen des 30. November 2025 soll ein 22 Jahre alter Mann in Hessigheim in der Rathausstraße und im direkten Umfeld mindestens vier Fahrzeuge und die Weihnachtsdeko am Pfarrhaus beschädigt haben. Die Deko hatte er von der Tür des Pfarrhauses gerissen und Reifen eines Wohnmobils, eines Dacia, eines Audi und eines Suzuki zerstochen. Der Polizeiposten Besigheim ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den Tatverdächtigen. Derzeit wird der enstandene Sachschaden auf rund 800 Euro beziffert. Weitere Personen, die in diesem Fall ebenfalls Geschädigte sein könnten, werden gebeten, sich unter Tel. 07143 40508-0 oder per E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 14:27

    POL-LB: BAB 81/Pleidelsheim: Verletzte und hoher Sachschaden nach Unfall

    Ludwigsburg (ots) - Vier verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 85.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag (09.12.2025) gegen 10.45 Uhr auf der Bundesautobahn 81 in Fahrtrichtung Stuttgart ereignete. Ein 67 Jahre alter Lkw-Lenker war auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, als er mutmaßlich aufgrund der ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 13:43

    POL-LB: Kornwestheim: Einbruch in Golfclub

    Ludwigsburg (ots) - Vermutlich in den frühen Morgenstunden des Sonntags (07.12.2025) schlugen noch unbekannte Täter in der Aldinger Straße in Kornwestheim zu und brachen in die Räumlichkeiten eines Golfclubs ein. Zunächst zerschlugen sie eine Fensterscheibe eines Büroraumes und gelangten so ins Innere des Clubs. Neben dem Büroraum verschafften sich die Unbekannte auch gewaltsam Zuritt in den Verkaufsraum und das ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 11:20

    POL-LB: Marbach am Neckar: Unbekannter entblößt sich auf Parkdeck

    Ludwigsburg (ots) - Wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses ermittelt das Polizeirevier Marbach am Neckar derzeit gegen einen noch unbekannten Mann. Der Unbekannte parkte mit einem roten Mercedes SUV am Montag (08.12.2025) gegen 19.15 Uhr auf dem obersten Parkdeck eines Supermarktes in der Rielingshäuser Straße in Marbach am Neckar. Anschließend stieg er aus und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren