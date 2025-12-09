Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Pleidelsheim: Verletzte und hoher Sachschaden nach Unfall

Ludwigsburg (ots)

Vier verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 85.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag (09.12.2025) gegen 10.45 Uhr auf der Bundesautobahn 81 in Fahrtrichtung Stuttgart ereignete.

Ein 67 Jahre alter Lkw-Lenker war auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, als er mutmaßlich aufgrund der tiefstehenden Sonne die im stockenden Verkehr vor ihm sehr langsam fahrenden Fahrzeuge übersah. Daraufhin kollidierte der 67-Jährige mit dem Heck eines Lkw eines 55-Jährigen. Dieser wiederrum wurde auf einen Seat geschoben, der schließlich zwischen dem Lkw und einem vor ihm fahrenden Sattelzug eingeklemmt wurde.

Der 38 Jahre alte Seat-Lenker und seine 37-jährige Beifahrerin wurden leicht, ein fünf Jahre altes Kind in dem Seat schwer verletzt. Der 55 Jahre alte Lkw-Lenker erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Er war den bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht angegurtet und wurde bei der Kollision gegen die Windschutzscheibe seines Fahrzeugs geschleudert. Alle Verletzten wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls vor Ort, wurde jedoch nicht benötigt.

Die beiden Lkw sowie der Seat mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die BAB 81 voll gesperrt werden. Gegen 11.45 Uhr konnte der linke Fahrstreifen wieder frei geben werden, gegen 13.45 Uhr der mittlere. Der rechte Fahrstreifen ist derzeit (14:20 Uhr) noch für Reinigungsarbeiten gesperrt.

Neben Rettungsdienst und Polizei waren auch die Feuerwehr und die Autobahnmeisterei im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell