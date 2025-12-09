Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Unbekannte werfen Fensterscheibe ein

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 350 Euro hinterließen noch unbekannte Täter am Montag (08.12.2025) in Marbach am Neckar. Die Unbekannten warfen zwischen 8.30 Uhr und 9.10 Uhr mit einem Stein eine Fensterscheibe eines Fortbildungszentrums in der Schulstraße ein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar in Verbindung zu setzen.

