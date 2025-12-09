PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Zeugen zu Einbruch in Gaststätte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter verschaffte sich zwischen Sonntag (07.12.2025) 22:30 Uhr und Montag (08.12.2025) 09:00 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte in der Aldinger Straße in Kornwestheim. Mutmaßlich hebelte der Täter zunächst vergeblich an der Haupteingangstüre zur Gaststätte, bevor er brachial ein Fenster aufhebelte, um in die Gaststätte zu gelangen. Im Inneren entwendete er zwei vorgefundenen Mobiltelefone im Wert von rund 500 Euro. Der hinterlassene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Kornwestheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

