Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau, K5368 - Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoß

Schwanau (ots)

Ein Verkehrsunfall auf der K5368 zwischen Wittenweier und Nonnenweier rief am Mittwochnachmittag Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr sowie des Rettungsdiensts auf den Plan. Ein 62-jähriger Autofahrer, der die K5368 von Wittenweier her kommend befuhr, missachtete kurz nach 16:30 Uhr im Einmündungsbereich zur K5342 die Vorfahrt eines Motorrads der Marke BMW. Es kam zur Kollision, bei der der 59-jährige Motorradfahrer leicht und dessen 40-jähriger Sozius schwer verletzt wurde. Zu weiteren Untersuchungen wurden beide in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

/am

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell