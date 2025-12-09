PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Kellerbrand in der Heubergstraße

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr rückte am Montag (08.12.2025) in die Heubergstraße in Böblingen aus, nachdem dort gegen 19.50 Uhr ein Brand in einem Reihenhaus gemeldet worden war. Auf noch unbekannte Weise wurde der Ofen einer Sauna aktiviert, die sich im Keller des Hauses befindet. Dadurch gerieten untere anderem Decken und Holz, die auf dem Ofen gelagert wurden, in Brand. Auch weitere Gegenstände in dem Kellerraum sowie die Saunaverkleidung wurden in Mitleidenschaft gezogen. Wie es zur Aktivierung des Saunaofens kam, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 5.000 Euro belaufen. Durch die starke Rauchentwicklung ist das Haus vorübergehend nicht bewohnbar.

Die drei Bewohner im Alter von 47, 84 und 81 Jahre wurden leicht verletzt vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 09:33

    POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Pkw macht sich selbständig

    Ludwigsburg (ots) - 15.000 Euro Sachschaden und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (08.12.2025) gegen 15:00 Uhr in einem Parkhaus in der Turmstraße in Bietigheim-Bissingen ereignete. Ein 46-jähriger Citroen-Lenker parkte sein Fahrzeug in der dritten Etage im Parkhaus und sicherte es mutmaßlich nicht gegen Wegrollen. Der Citroen machte sich daraufhin selbständig und ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 09:31

    POL-LB: Löchgau: Tageswohnungseinbruch in der Brahmsstraße

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich über ein gekipptes Fenster gelangten noch unbekannte Täter am Montag (08.12.2025) zwischen 15:45 Uhr und 18:10 Uhr in ein Wohnhaus in der Brahmsstraße. Die Unbekannten entwendeten Bargeld im dreistelligen Bereich und Schmuck von noch unbekanntem Wert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 09:31

    POL-LB: Tamm: Unfallflucht in der Hofäckerstraße

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Pkw-Lenker am Montag (08.12.2025) zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr einen auf einem Parkplatz in der Hofäckerstraße in Tamm geparkten Skoda. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren