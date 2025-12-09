Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Kellerbrand in der Heubergstraße

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr rückte am Montag (08.12.2025) in die Heubergstraße in Böblingen aus, nachdem dort gegen 19.50 Uhr ein Brand in einem Reihenhaus gemeldet worden war. Auf noch unbekannte Weise wurde der Ofen einer Sauna aktiviert, die sich im Keller des Hauses befindet. Dadurch gerieten untere anderem Decken und Holz, die auf dem Ofen gelagert wurden, in Brand. Auch weitere Gegenstände in dem Kellerraum sowie die Saunaverkleidung wurden in Mitleidenschaft gezogen. Wie es zur Aktivierung des Saunaofens kam, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 5.000 Euro belaufen. Durch die starke Rauchentwicklung ist das Haus vorübergehend nicht bewohnbar.

Die drei Bewohner im Alter von 47, 84 und 81 Jahre wurden leicht verletzt vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

