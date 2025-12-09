Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Unfallflucht in der Hofäckerstraße

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Pkw-Lenker am Montag (08.12.2025) zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr einen auf einem Parkplatz in der Hofäckerstraße in Tamm geparkten Skoda. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

