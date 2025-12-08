Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: zwei Verletzte und Sachschaden bei Unfall auf der Stuttgarter Straße

Ludwigsburg (ots)

Ein Verkehrsunfall in Bietigheim-Bissingen forderte am Sonntag (07.12.2025) gegen 12:45 Uhr zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Eine 45-jährige Ford-Fahrerin war dort auf der Stuttgarter Straße (B27) aus Richtung Ludwigsburg kommend in Fahrtrichtung Besigheim unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 45-jähriger Seat-Lenker auf dem Gröninger Weg und wollte nach links auf die Stuttgarter Straße abbiegen. Mutmaßlich übersah die Fahrerin des Ford im Baustellenbereich das für sie geltende Rotlicht, fuhr in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte dort mit dem von rechts aus Richtung Buch kommenden Seat. Die 45-jährige Ford-Lenkerin und der gleichaltrige Fahrer des Seat wurden bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme sowie der anschließend erforderlichen Nassreinigung der Fahrbahn wurde der Verkehr auf der B27 in Fahrtrichtung Besigheim einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Gegen 15:30 Uhr waren die Arbeiten abgeschlossen und alle Fahrspuren wieder frei.

