Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen und Geschädigte nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens muss sich seit Sonntag (07.12.2025) ein 20 Jahre alter BMW-Lenker verantworten. Nach einem bislang noch unbekannten BMW-Cabrio-Lenker fahndet die Polizei derzeit noch. Ein 55-Jahre alter Mercedes Lenker fuhr gegen 12:35 Uhr in Ludwigsburg von einem Parkplatz kommend auf die Marbacher Straße in Richtung Schlossstraße auf. Der 55-Jährige konnte noch rechtzeitig wahrnehmen, dass von rechts aus Neckarweihingen kommend der 20-Jährige BMW-Lenker mit vermutlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Schlossstraße fuhr. Nur durch ein sofortiges Bremsen habe der 55-Jährige eine Kollision verhindern können. An der Einmündung der Marbacher Straße zur Schlossstraße stand der 20-Jährige mit seinem BMW an der Ampel in erster Reihe neben dem BMW-Cabrio des noch Unbekannten. Beide Fahrzeuglenker sollen im Stand ihre Motoren aufheulen und ihre Reifen durchdrehen lassen haben. Nachdem die Ampel auf Grün umgeschaltet hatte, beschleunigten beide Fahrzeuglenker ihre BMW stark und fuhren mutmaßlich ein Rennen auf der Schlossstraße. Beide Fahrzeuge bogen im weiteren Verlauf nach rechts in die Wilhelmstraße ab. Kurze Zeit später soll der 20-Jährige einen "Donut" auf der Wilhelmstraße gedreht und im weiteren Verlauf nach rechts auf die Stuttgarter Straße abgebogen sein. Der 20-Jährige konnte mit seinem BMW im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen im Bereich der Erich-Schmid-Straße angetroffen und kontrolliert werden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Bei dem noch unbekannten Lenker des blauen BMW-Cabrios soll es sich um einen etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann mit dunklen Haaren gehandelt haben. Zeugen und auch weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell