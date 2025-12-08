Polizeipräsidium Ludwigsburg

Am Samstag, 06.12.2025 und Sonntag, 07.12.2025 kam es zu mehreren Wohnungseinbrüchen im Landkreis Böblingen.

In Leonberg verschafften sich Unbekannte zwischen Samstag, 10:50 Uhr und Sonntag, 00:50 Uhr über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Biberweg. Das Haus wurde komplett durchwühlt. Aktuell ist noch nicht abschließend geklärt, ob etwas entwendet wurde (Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, leonberg.prev@polizei.bwl.de).

Zwischen Samstag, 19:00 Uhr und Sonntag, 02:00 Uhr drangen Unbekannte über ein aufgebrochenes Fenster in ein Wohnhaus in der Donizettistraße in Sindelfingen-Maichingen ein und entwendeten ein Laptop im Wert von mehreren hundert Euro (Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 20405-0, sindelfingen.prev@polizei.bwl.de).

Im Laufe des Sonntags (zwischen 11:00 Uhr und 19:00 Uhr) hebelten Unbekannte eine Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Goethestraße in Mötzingen auf und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar (Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, herrenberg.prev@polizei.bwl.de).

