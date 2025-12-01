PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Brände beschäftigen die Kriminalpolizei

Bechhofen(Kreis Südwestpfalz) (ots)

In der Nacht von Samstag (29.11.2025) auf Sonntag (30.11.2025) brannte es zwei Mal im Ortsbereich. Am Sonnabend kurz vor 23 Uhr geriet ein geparktes Auto in der Hochstraße in Flammen. Das Feuer konnte von Anwohnern sowie der alarmierten Feuerwehr gelöscht werden. Das Fahrzeug wurde im Frontbereich beschädigt. Am Sonntagmorgen, kurz nach 6 Uhr, kam es auf einem Grundstück in der Eichelscheider Straße zu einem Feuer. Durch das Gebell seines Hundes wurde einer der Hausbewohner aus seinem Schlaf gerissen. Bei einer Nachschau konnte er Flammen vor seiner Haustür feststellen und sie mit einem Feuerlöscher bekämpfen. Verletzt wurde niemand. Am Gebäude entstand durch die Brandzehrung ein Sachschaden mindestens im mittleren vierstelligen Bereich. Die Feststellung der Brandursachen und eines möglichen Tatzusammenhangs mit zurückliegenden Bränden in Bechhofen (wir berichteten) ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

