POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol und ohne Fahrerlaubnis auf der BAB8

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 29.11.2025 gegen 21:52 Uhr erlangte die Polizeiinspektion Pirmasens Kenntnis über einen Verkehrsunfall auf der BAB 8 in Fahrtrichtung Pirmasens. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiter ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 2,14 Promille. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 45.000 Euro. Der Fahrer wurde aufgrund leichter Verletzungen ins Krankenhaus verbracht. Der Unfallverursacher muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten. |pips

