Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Autofahrer kommt von Fahrbahn ab und bedroht Einsatzkräfte

Ludwigsburg (ots)

Mit einem mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stehenden, äußerst aggressiven 27-Jährigen bekamen es Einsatzkräfte des Polizeireviers Leonberg am Sonntagnachmittag (07.12.2025) in Leonberg zu tun. Der Mann war gegen 16:30 Uhr mit seinem VW Golf auf einem Feldweg parallel zur Bundesstraße 27 (B27) unterwegs und fuhr aus Richtung Renningen kommend in Fahrtrichtung Leonberg. Auf Höhe der dortigen Grünbrücke kam er von dem Feldweg ab, durchbrach einen Zaun und rutschte einige Meter die Böschung hinunter. Der VW prallte schließlich gegen die Leitplanke, blieb dort stehen und gelangte daher nicht auf die Fahrbahn der B27. Aufgrund der Spurenlage ist nicht auszuschließen, dass sich der Golf beim Herabstürzen der Böschung überschlagen hatte und wieder auf den Rädern zum Stehen kam. Der 27-Jährige verhielt sich den Streifenwagenbesatzungen gegenüber sofort so aggressiv, dass ihm Handschließen angelegt wurden. Da der Verdacht bestand, er könnte möglicherweise unter Alkoholeinfluss stehen, musste er sich einer Blutentnahme in einem Krankenhaus unterziehen. Die Beifahrerin im VW wurde bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am VW Golf entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Flurschaden sowie die Schäden an Zaun und Leitplanke werden auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

