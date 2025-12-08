PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unbekannte werfen Steine auf Autos - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter warfen am Samstag (06.12.2025) gegen 12:15 Uhr vom Dach eines Einkaufszentrums in der Bauhofstraße in Ludwigsburg mehrere Steine auf die Bauhofstraße. Die Steine landeten auf drei im Rückstau stehende Pkw. Hierbei handelte es sich um einen Fiat, einen Dacia sowie einen Land Rover. Weitere Steine landeten auf der Fahrbahn. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Identifizierung der Unbekannten. Das Polizeirevier Ludwigsburg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 10:44

    POL-LB: Asperg und Gerlingen: Wohnungseinbrüche

    Ludwigsburg (ots) - Am Sonntag (07.12.2025) verschaffte sich ein noch unbekannter Einbrecher zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr vermutlich über ein gekipptes Fenster Zugang in ein Wohnhaus in der Obere Hurststraße in Asperg. Der Unbekannte durchsuchte das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss des Hauses und stahl Bargeld sowie Schmuck. Der Wert des Diebesguts dürfte sich mehrere Tausend Euro belaufen. Sachschaden ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 10:23

    POL-LB: Gäufelden-Nebringen: Unbekannter versucht Schnäppchenmarkt auszurauben

    Ludwigsburg (ots) - Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit wegen des Verdachts des versuchten Raubes gegen einen noch unbekannten Mann. Der Unbekannte betrat am Freitag (05.12.2025) gegen 18.30 Uhr einen Schäppchenmarkt in der Raiffeisenstraße in Nebringen. Als er eine Kassiererin aufforderte, ihm Bargeld auszuhändigen, werden zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren