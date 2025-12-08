Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unbekannte werfen Steine auf Autos - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter warfen am Samstag (06.12.2025) gegen 12:15 Uhr vom Dach eines Einkaufszentrums in der Bauhofstraße in Ludwigsburg mehrere Steine auf die Bauhofstraße. Die Steine landeten auf drei im Rückstau stehende Pkw. Hierbei handelte es sich um einen Fiat, einen Dacia sowie einen Land Rover. Weitere Steine landeten auf der Fahrbahn. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Identifizierung der Unbekannten. Das Polizeirevier Ludwigsburg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

