Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg und Gerlingen: Wohnungseinbrüche

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (07.12.2025) verschaffte sich ein noch unbekannter Einbrecher zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr vermutlich über ein gekipptes Fenster Zugang in ein Wohnhaus in der Obere Hurststraße in Asperg. Der Unbekannte durchsuchte das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss des Hauses und stahl Bargeld sowie Schmuck. Der Wert des Diebesguts dürfte sich mehrere Tausend Euro belaufen. Sachschaden entstand nicht. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Asperg entgegen, Tel. 07141 1500170 oder E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de.

Ähnlich dürfte ein noch unbekannter Einbrecher zwischen Freitagnacht (05.12.2025) und Samstagvormittag (06.12.2025) in der Kupferwiesenstraße in Gerlingen vorgegangen sein. Die derzeitigen Ermittlungen deuten auch hier darauf hin, dass er sich über ein gekipptes Fenster Zutritt in die Wohnung verschaffen konnte. Bislang steht noch nicht abschließend fest, ob der Unbekannte, der die Wohnung durchsuchte, Beute gemacht hat. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich an das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0 oder E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de.

Die Polizei weist nochmal eindringend daraufhin, dass gekippte Fenster mit offenen Fenstern gleichzusetzen sind. Schließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit immer vollständig. Weitere Hinweise und Tipps finden Sie unter https://www.k-einbruch.de/.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

