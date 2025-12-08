Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Nebringen: Unbekannter versucht Schnäppchenmarkt auszurauben

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit wegen des Verdachts des versuchten Raubes gegen einen noch unbekannten Mann.

Der Unbekannte betrat am Freitag (05.12.2025) gegen 18.30 Uhr einen Schäppchenmarkt in der Raiffeisenstraße in Nebringen. Als er eine Kassiererin aufforderte, ihm Bargeld auszuhändigen, werden zwei Kunden auf ihn aufmerksam und er ergreift unverrichteter Dinge die Flucht. Ob der Mann bewaffnet war, ist derzeit noch unklar. Er soll 30 bis 40 Jahre alt, etwa 190 cm groß und sehr schlank gewesen sein. Er trug eine schwarze Kopfbedeckung, eine schwarze Softshelljacke mit gelben Nähten, einen pinkfarbenen Mundschutz sowie dunkle Handschuhe.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, insbesondere die zur Tatzeit anwesenden Kunden, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell