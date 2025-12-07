Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar, Siegelhausen: Brand an Carport und Holzsilo

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden ein Carport sowie ein Holzsilo auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Marbacher Ortsteil Siegelhausen durch einen Brand stark beschädigt. Eine Anwohnerin alarmierte gegen 00:45 Uhr die Feuerwehr, die mit zahlreichen Kräften anrückte und den Brand löschte. Neben der Feuerwehr waren auch der Rettungsdienst sowie die Polizei vor Ort. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Bewohner konnten nach den Löscharbeiten wieder ins Gebäude. Die Brandursache ist bislang noch unklar, die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell