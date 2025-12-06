Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht in der Talstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Pkw-Lenker beschädigte am Freitag, den 05.12.2025, um 14:50 Uhr, in der Talstraße beim Ausparken von dem Parkplatz des Vietz, mit einem Fahrzeug ein dort auf der Durchgangsfahrbahn fahrenden Opel Mokka einer 62-jährigen Pkw-Lenkerin. Anschließend entfernte sich der unbekannte Pkw-Lenker von der Unfallörtlichkeit. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge entstanden an der linken Fahrzeugseite des Opels Schäden in Höhe von etwa 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Unfall nimmt des Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031 6970 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

