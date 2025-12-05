Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: 50-Jähriger masturbiert in Bäckerei

Ludwigsburg (ots)

Ein 50 Jahre alter Mann fiel am Freitag (05.12.2025) in einer Bäckerei in der Bahnhofstraße in Herrenberg auf. Der Mann betrat gegen 8.45 Uhr den Verkaufsraum und soll Zeugenaussagen zufolge seine Hand in seine Hose gesteckt haben. Anschließend soll er begonnen haben zu masturbieren, wobei seine Hose unterhalb des Gesäßes hing und sein Glied teilweise zu sehen gewesen sein soll.

Mehrere Gäste befanden sich zu diesem Zeitpunkt in der Bäckerei und verständigten die Polizei, die den Mann kurz darauf dort antreffen konnte. Der 50-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.

