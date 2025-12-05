Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: polizeiliche Präsenzmaßnahmen nach islamistischen Parolen auf Schulfassade - Abschlussmeldung

Ludwigsburg (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden durch bislang unbekannte Täter arabische und englische Schriftzüge auf der Fassade des Mörikegymnasiums in Ludwigsburg hinterlassen, wobei auch das Datum "05.12." in arabischen Schriftzeichen zu lesen war. Die Polizei wurde frühzeitig eingebunden, hat eine Bewertung der Schriftzüge vorgenommen und konnte keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr erkennen (siehe Pressemitteilung vom 04.12.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6172118).

Wie im Vorfeld angekündigt, zeigten Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Ludwigsburg heute Präsenz auf dem gesamten Schulcampus, um einer möglichen Verunsicherung von Schülerinnen und Schülern, besorgten Eltern oder Lehrkräften entgegenzuwirken. Die Präsenzmaßnahmen verliefen erwartungsgemäß ohne besondere Vorkommnisse. Insbesondere gab und gibt es weiterhin keinen Grund, von einer konkreten Gefährdung auszugehen. Der Schulbetrieb konnte geordnet ablaufen, die Einsatzkräfte führten vereinzelte Gespräche mit Schülerinnen und Schülern.

Wir bitten erneut darum, unbestätigten Meldungen unbekannter Herkunft nicht vorschnell Glauben zu schenken und solche Nachrichten auch nicht weiter zu verbreiten. Es waren zahlreiche Falschmeldungen im Umlauf, in denen heute Vormittag (05.12.2025) schließlich sogar von "Terrorwarnungen" im Ludwigsburger Stadtgebiet zu lesen war. Solche Meldungen entbehren jeder Grundlage, verunsichern die Menschen unnötig und dienen letztlich niemanden. Bitte beteiligen Sie sich nicht an solchen Gerüchten, greifen Sie auf Informationen von offiziellen Stellen zurück und kontaktieren Sie im Zweifelsfall telefonisch die Polizei.

