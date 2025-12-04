PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unbekannte schmieren islamistische Parole auf Schulfassade - Polizei führt Präsenzmaßnahmen durch

Ludwigsburg (ots)

Nachdem vergangenes Wochenende, zwischen dem 28.11. und dem 01.12.2025, bislang unbekannte Täter diverse arabische und englische Schriftzüge auf die Fassade des Mörikegymnasiums in Ludwigsburg schmierten, ermittelt die Polizei. Die Schriftzüge drücken eine Sympathie für eine islamistische Terrororganisation aus. Darüber hinaus war das Datum "05.12." in arabischen Schriftzeichen zu lesen. Die Polizei hat eine Bewertung durchgeführt und sieht derzeit keinen Anlass zur Sorge bzw. keine konkrete Gefahr. Nichtsdestotrotz zeigt die Polizei am Freitag (05.12.2025) Präsenz auf dem gesamten Schulcampus, um einer möglichen Verunsicherung entgegen zu wirken. Darüber hinaus bittet das Polizeipräsidium Ludwigsburg darum, sich nicht an Gerüchten zu beteiligen, sondern sich an Informationen von offiziellen Stellen zu orientieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

