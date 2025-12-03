Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Unbekannter belästigt Kinder - Zeugen gesucht - Nachtragsmeldung

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag, 01.12.2025 und Dienstag, 02.12.2025 kam es in Großbottwar und dem Ortsteil Winzerhausen zu mehreren Vorfällen, bei denen Kinder durch einen zunächst unbekannten Mann belästigt wurden (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6171067).

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg konnte zwischenzeitlich einen 21-jährigen Mann identifizieren, dem die genannten Taten zur Last gelegt werden. Die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung dauern an. Sachdienliche Hinweise werden weiterhin unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegengenommen.

