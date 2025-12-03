Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: VW-Lenker gefährdet Fußgänger und Radfahrer - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mit der Beschlagnahme seines Führerscheins und einer Blutentnahme endete die Fahrt eines 35 Jahre alten VW-Lenkers am Dienstag (02.12.2025) in Herrenberg.

Der 35-Jährige fuhr gegen 10.40 Uhr die Hindenburgstraße in Richtung Nagolder Straße entlang, als er an einer Kreuzung von der Fahrbahn abkam. Dabei gefährdete er einen an einer Fußgängerfurt wartenden Fußgänger sowie einen noch unbekannten Radfahrer und überfuhr ein Verkehrszeichen. Der Radfahrer soll dabei mutmaßlich leicht verletzt worden sein, fuhr aber noch vor Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst weiter.

Auch der 35-Jährige setzte seine Fahrt zunächst fort, kehrte aber kurz darauf an die Unfallstelle zurück. Im Zuge der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der VW-Lenker unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Er musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Zeugen, insbesondere der noch unbekannte Radfahrer, werden gebeten, sich unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Herrenberg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell