PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: VW-Lenker gefährdet Fußgänger und Radfahrer - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mit der Beschlagnahme seines Führerscheins und einer Blutentnahme endete die Fahrt eines 35 Jahre alten VW-Lenkers am Dienstag (02.12.2025) in Herrenberg.

Der 35-Jährige fuhr gegen 10.40 Uhr die Hindenburgstraße in Richtung Nagolder Straße entlang, als er an einer Kreuzung von der Fahrbahn abkam. Dabei gefährdete er einen an einer Fußgängerfurt wartenden Fußgänger sowie einen noch unbekannten Radfahrer und überfuhr ein Verkehrszeichen. Der Radfahrer soll dabei mutmaßlich leicht verletzt worden sein, fuhr aber noch vor Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst weiter.

Auch der 35-Jährige setzte seine Fahrt zunächst fort, kehrte aber kurz darauf an die Unfallstelle zurück. Im Zuge der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der VW-Lenker unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Er musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Zeugen, insbesondere der noch unbekannte Radfahrer, werden gebeten, sich unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Herrenberg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 12:05

    POL-LB: Sindelfingen: 67 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt

    Ludwigsburg (ots) - Vermutlich weil ein 67 Jahre alter Radfahrer mit zu hoher Geschwindigkeit und alkoholisiert die Rudolf-Diesel-Straße in Sindelfingen entlang fuhr, stürzte er am Dienstag (02.12.2025) gegen 14.50 Uhr alleinbeteiligt auf die Fahrbahn. Der Mann, der keinen Helm getragen hatte, erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Da bei dem 67-Jährigen leere ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 11:43

    POL-LB: BAB81/Freiberg am Neckar: Mehrerer Fahrzeuge nach Unfall mit Warnbaken beschädigt

    Ludwigsburg (ots) - Am Mittwoch (03.12.2025) gegen 04:45 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 81 (BAB 81) bei Freiberg am Neckar zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Lenker eines VW befuhr zunächst die BAB 81, zwischen den beiden Anschlussstellen LB-Nord und Pleidelsheim, in Fahrtrichtung Heilbronn. Auf Höhe Freiberg am Neckar übersah er mutmaßlich aufgrund nicht ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 11:41

    POL-LB: Eberdingen-Hochdorf: Rathausfassade mit Farbe beschmiert - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich bereits zwischen Freitag (28.11.2025) und Samstag (29.11.2025) beschmierten noch unbekannte Täter Teile der Rathausfassade sowie der Fenstersimse des Rathauses in der Hauptstraße in Hochdorf. Mit roter Sprühfassade schmierten die Täter verschiedene Schriftzüge sowie ein verfassungsfeindliches Symbol auf die Fassade. Hierdurch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren