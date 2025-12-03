PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 67 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich weil ein 67 Jahre alter Radfahrer mit zu hoher Geschwindigkeit und alkoholisiert die Rudolf-Diesel-Straße in Sindelfingen entlang fuhr, stürzte er am Dienstag (02.12.2025) gegen 14.50 Uhr alleinbeteiligt auf die Fahrbahn. Der Mann, der keinen Helm getragen hatte, erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Da bei dem 67-Jährigen leere Getränkedosen aufgefunden worden waren, in denen sich zuvor Alkohol befunden hatte, musste sich der Mann einer Blutprobe unterziehen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

