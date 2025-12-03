Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Unbekannte bestehlen 78-Jährige beim Geldabheben

Ludwigsburg (ots)

Mit zwei dreisten Trickdieben bekam es eine 78 Jahre alte Frau am Dienstag (02.12.2025) gegen 13.35 Uhr in einer Bankfiliale in der Kirchstraße in Gerlingen zu tun. Die Seniorin hob am Geldausgabeautomat Bargeld ab, während zwei unbekannte Männer anwesend waren. Zunächst sprach einer der Männer die Frau an und gab vor, dass sie einen Geldschein verloren habe. Die Frau widersprach dem Mann und es ergab sich ein kurzes Gespräch. Diese Ablenkung nutzte der Komplize mutmaßlich aus, um mit der Bankkarte der 78-Jährigen und dem zuvor ausgespähten PIN mehrere Hundert Euro abzuheben, bevor er ihr die Karte zurückgab. Dabei gaukelte er ihr ebenfalls vor, sie habe diese verloren. Danach verließen beide Männer die Bank. Nachdem die Frau die zusätzliche Abhebung von ihrem Konto bemerkt hatte, erstattete sie Anzeige beim Polizeiposten Gerlingen: Der Täter, der die Frau zuerst angesprochen hat, wurde als 35 bis 40 Jahre, schlank und zwischen 185 cm bis 190 cm groß beschrieben. Er trug eine hellere Strickjacke und eine Mütze. Der Komplize soll etwa 50 Jahre alt gewesen sein und wurde als rund 185 cm groß beschrieben. Sein Körperbau war kräftig mit dickerem Bauch und er habe ungepflegter gewirkt, als der andere Täter. Er trug eine Baseballkappe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich unter Tel. 07156 9449-0 oder per E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de an die Polizei.

