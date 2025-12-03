PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LB: Böblingen: Dreiste Betrüger am Werk - Kriminalpolizei ermittelt

Ludwigsburg (ots)

Eine 79 Jahre alte Frau aus Böblingen erhielt am Dienstag (02.12.2025), gegen 13.30 Uhr einen Telefonanruf. Ein vermeintlicher Polizist meldete sich und machte der Seniorin glaubhaft, ihre Tochter habe einen Jungen totgefahren und müsse nun in Untersuchungshaft. Anschließend forderte ein angeblicher Richter eine Kaution von 40.000 Euro zur Freilassung der Tochter.

Die mutmaßlich unter Schock stehende Frau wurde von den Anrufern zum Amtsgericht Böblingen beordert und dort auf einen Parkplatz in der Mühlbachstraße gelotst, wo sie einem noch unbekannten Mann Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro übergab.

Bei dem Abholer soll es sich um einen jungen Mann mit kurzen braunen Haaren gehandelt haben. Er wird als etwa 175 cm groß beschrieben und war mit einem Mantel und einer dunklen Hose bekleidet.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

