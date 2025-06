Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zwei Juweliergeschäfte im Visier von Einbrechern

Weilerswist/ Schleiden-Gemünd (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Mittwochs (11. Juni) kam es zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Dreiborner Straße in Schleiden-Gemünd.

Um 3.05 Uhr schlugen bislang Unbekannte ein Fenster von dem Geschäft ein und hebelten das dort angebrachte Metallgitter heraus.

Das herausgelöste Gitter wurde in einer angrenzenden Hecke aufgefunden.

Weiter wurde bei der Tat die am Gebäude angebrachte Alarmanlage manipuliert.

Aus dem Verkaufsbereich entwendeten die Unbekannten mehrere Trau- sowie Ohrringe.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen unteren fünfstelligen Euro-Bereich.

Nach der Tat flüchteten zwei Unbekannte in Richtung des Kurparks.

Ein Unbekannter kann wie folgt beschrieben werden:

-männlich -unter 30 Jahre alt -ca. 170 cm groß -dunkle Haare -südländisch -graues Shirt -grau/schwarze Jogginghose

Im Zeitraum von Montag (9. Juni), 14.30 Uhr, bis Dienstag (10. Juni), 11 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Juweliergeschäft in der Kölner Straße in Weilerswist einzubrechen. Im Schaufenster wurde im Nachgang ein großer Riss festgestellt. Die Unbekannten gelangten nicht in das Gebäude.

Zur Höhe des Sachschadens können in diesem Fall keine Angaben gemacht werden.

Ein möglicher Tatzusammenhang wird derzeit überprüft.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der Einbrüche aufgenommen.

Die Polizei Euskirchen bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Unbekannten geben können, sich telefonisch unter der 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell