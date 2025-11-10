Zollfahndungsamt Hannover

ZOLL-H: Zoll beschlagnahmt Drogen im Wert von 600.000 Euro

ZOLL stellt ca. 60 Kilogramm Cannabis aus Spanien sicher; zwei Beschuldigte in Bremen festgenommen

Ermittlerinnen und Ermittler des Zollfahndungsamts Hannover haben Ende der vergangenen Woche rund 60 Kilogramm Marihuana in einer aus Spanien kommenden Frachtsendung sichergestellt und zwei Beschuldigte festgenommen.

Die Drogen waren in mehreren Kartons verpackt und als Industrieprodukte deklariert worden. Ziel der Frachtsendung war Bremen.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen nahmen Einsatzkräfte des Zolls am Freitag (7. November) in Bremen-Woltmershausen einen 35-jährigen kosovarischen und einen 41-jährigen türkischen Staatsangehörigen fest. Sie werden verdächtigt, in direktem Zusammenhang mit der Sendung zu stehen.

Zeitgleich durchsuchten die Beamtinnen und Beamten drei Wohnungen in Bremen. Dabei wurden umfangreiche Beweismittel sichergestellt, die darauf hindeuten, dass die beiden Männer mit Cannabis gewerbsmäßig Handel trieben.

Bei dem Zugriff kam auch eine Spezialeinheit des Zolls aus Hannover zum Einsatz.

Guido Mäke, Pressesprecher des Zollfahndungsamts Hannover, erklärte dazu: "Mit dieser Sicherstellung setzen wir unser konsequentes Vorgehen gegen den organisierten Drogenhandel in Norddeutschland fort. Die Sicherstellung von über 800 Kilogramm Cannabis in diesem Jahr durch das Zollfahndungsamt Hannover setzt ein deutliches Zeichen."

Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Hannover unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Bremen.

