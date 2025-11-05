Zollfahndungsamt Hannover

ZOLL-H: Cannabis getarnt als Dubai-Schokolade

ZOLL stellt 73 Kilogramm Cannabis in Oyten sicher; 20-jähriger Mann in Untersuchungshaft

Hannover (ots)

73 Kilogramm Haschisch und Marihuana hat der ZOLL vor zwei Wochen in Oyten sichergestellt und dabei einen 20-jährigen albanischen Staatsangehörigen festgenommen.

Vorausgegangen war die Kontrolle einer Frachtsendung aus Spanien, bei der Ungereimtheiten auffielen. In der Sendung entdeckten die Zollfahnder ca. 53 Kilogramm Marihuana.

Weitere Ermittlungen durch das Zollfahndungsamt Hannover führten am 24. Oktober 2025 zu einer Wohnungsdurchsuchung in Oyten (Landkreis Verden). Dabei nahm eine Spezialeinheit des Zolls aus Hannover einen 20-jährigen albanischen Staatsangehörigen fest, der im Verdacht steht, in dem Cannabisschmuggel verwickelt zu sein.

"In der Wohnung stießen die Ermittler auf weitere 20 Kilogramm Haschisch, die im Kühlschrank des Tatverdächtigen gelagert waren. Die aufgefundenen Drogen waren als Dubai-Schokolade getarnt verpackt und zum Weiterverkauf vorbereitet," so Guido Mäke, Sprecher des Zollfahndungsamtes Hannover.

Der Straßenverkaufswert der Drogen beläuft sich insgesamt auf rund 900.000 Euro.

Der Festgenommene wurde einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen des Zollfahndungsamtes Hannover im Auftrag der Staatsanwaltschaft Verden dauern an.

Aus ermittlungstaktischen Gründen konnte erst jetzt über den Fall berichtet werden.

