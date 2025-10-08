Zollfahndungsamt Hannover

ZOLL-H: Joints für ein ausverkauftes Fußballstadion/ZOLL stellt 181 Cannabispflanzen bei Fahrzeugkontrolle auf der A1 sicher

181 Cannabispflanzen stellte der ZOLL am Abend des 29.09.2025 bei einer Fahrzeugkontrolle auf der A 1 bei Wildeshausen sicher.

Bei der Überprüfung eines Fahrzeugs aus dem Kreis Pinneberg entdeckten Oldenburger Zöllner im Kofferraum zwei Kartons mit insgesamt 181 Cannabispflanzen. Gegen den 28-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und das zuständige Zollfahndungsamt Hannover hinzugezogen, dass die weiteren Ermittlungen übernahm.

Noch am selben Abend wurde die Wohnung des Mannes in Wedel im Kreis Pinneberg durchsucht. Dabei stellten die Ermittler Beweismittel sicher, die auf eine gewerbsmäßige Tätigkeit im Zusammenhang mit illegalem Cannabisanbau hindeuten.

Da der Beschuldigte keinen gültigen Führerschein hatte und unter dem Einfluss von Cannabis stand, untersagte die hinzugezogene Polizei die Weiterfahrt und leitete weitere Strafverfahren ein.

"Nach den Regelungen des Cannabisgesetzes ist nur der Besitz von bis zu drei Cannabispflanzen pro erwachsener Person für den Eigenbedarf im Haushalt erlaubt", erläutert Guido Mäke, Pressesprecher des Zollfahndungsamtes Hannover, der ergänzt, "bei einer Menge von 181 Pflanzen liegt der Verdacht nahe, dass hier eine gewerbsmäßige Produktion geplant war. Aus dem gewonnenen Cannabis hätten ca. 60.000 Joints hergestellt werden können. Dies würde einem Joint für jeden Besucher eines großen ausverkauften Bundesligaspiels entsprechen."

Die Ermittlungen des Zollfahndungsamtes Hannover dauern an.

