Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Nufringen: Sperrung des Schönbuchtunnels verursacht Rückstau

Ludwigsburg (ots)

Aufgrund einer Sichttrübung, die möglicherweise durch ein stark qualmendes Fahrzeug verursacht worden sein könnte, wurde am Freitagmorgen (05.12.2025) gegen 09:20 Uhr ein Alarm am Schönbuchtunnel auf der Bundesautobahn 81 bei Nufringen ausgelöst. Der Tunnel wurde daraufhin in beide Fahrtrichtungen gesperrt und von Autobahnmeisterei und Polizei überprüft. Nach rund 40 Minuten konnte der Tunnel schließlich wieder freigegeben werden. Es hatte sich bis dahin jedoch bereits ein erheblicher Rückstau in beide Richtungen gebildet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell