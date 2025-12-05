POL-LB: Renningen: Unfallflucht in der Humboldtstraße
Ludwigsburg (ots)
Eine noch unbekannte Person beschädigte am Donnerstag (04.12.2025) zwischen 10:00 Uhr und 14:30 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit einem Fahrzeug einen in der Humboldtstraße in Renningen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Citroen C3, wobei auf der linken Fahrzeugseite Schäden in Höhe von ca. 4.000 Euro entstanden. Sachdienliche Hinweise zu dem Unfall nimmt des Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.
