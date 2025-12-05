PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Gebersheim: Seniorin betrogen - Polizei warnt vor Telefonbetrug

Ludwigsburg (ots)

Mit äußerst dreisten Betrügern bekam es eine Seniorin aus Leonberg-Gebersheim zu tun. Bereits am Montag, den 24.11.2025 erhielt die Frau einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Der Mann machte ihr glaubhaft, dass die Polizei gegen eine Bande ermittle, der auch Bankmitarbeiter angehörten. Um ihr Geld zu sichern, solle sie es vom Konto abheben, in Gold eintauschen und der Polizei übergeben. Nachdem die Seniorin dieser Aufforderung nachgekommen war, ließen die Betrüger nicht locker: Sie brachten die Frau im Zuge weiterer Anrufe dazu, Guthabenkarten im Wert von mehreren Tausend Euro zu kaufen und die Codes telefonisch zu übermitteln. Als die Geschädigte abermals solche Karten kaufen sollte, wurde ein Supermarkt-Mitarbeiter misstrauisch. Er informierte die Polizei, sodass der Betrug schließlich auffiel.

   So schützen Sie sich vor einem Betrug:
   -  Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.
   -  Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel 
      Polizisten, den Dienstausweis.
   -  Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der 
      die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer 
      der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die 
      Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher 
      währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.
   -  Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.
   -  Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen 
      Verhältnissen preis.
   -  Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie 
      einfach auf.
   -  Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Diese und weitere Informationen finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

