Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Gebersheim: Seniorin betrogen - Polizei warnt vor Telefonbetrug

Ludwigsburg (ots)

Mit äußerst dreisten Betrügern bekam es eine Seniorin aus Leonberg-Gebersheim zu tun. Bereits am Montag, den 24.11.2025 erhielt die Frau einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Der Mann machte ihr glaubhaft, dass die Polizei gegen eine Bande ermittle, der auch Bankmitarbeiter angehörten. Um ihr Geld zu sichern, solle sie es vom Konto abheben, in Gold eintauschen und der Polizei übergeben. Nachdem die Seniorin dieser Aufforderung nachgekommen war, ließen die Betrüger nicht locker: Sie brachten die Frau im Zuge weiterer Anrufe dazu, Guthabenkarten im Wert von mehreren Tausend Euro zu kaufen und die Codes telefonisch zu übermitteln. Als die Geschädigte abermals solche Karten kaufen sollte, wurde ein Supermarkt-Mitarbeiter misstrauisch. Er informierte die Polizei, sodass der Betrug schließlich auffiel.

So schützen Sie sich vor einem Betrug: - Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten. - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Diese und weitere Informationen finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/.

