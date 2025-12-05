Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Landkreis Böblingen: Mehrere Einbrüche

Ludwigsburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntagabend (30.11.2025) und Donnerstagabend (04.12.2025) brachen noch unbekannte Täter in das Schützenhaus im Mönchsbrunnen in Sindelfingen ein. Aus einem Aufenthaltsraum entwendeten die Unbekannten eine Kasse mit einem zweistelligen Bargeldbetrag. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 150 Euro.

Am Donnerstag (04.12.2025) brachen noch unbekannte Täter zwischen 08:40 Uhr und 19:15 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Herrmann-Kurz-Straße ein. Die Unbekannten hebelten ein Fenster auf und entwendeten aus dem Inneren Bargeld und Schmuck in unbekannter Höhe. Die Höhe des Sachschadens in unbekannt.

Noch unbekannte Täter brachen am Donnerstag (04.12.2025) zwischen 14:00 Uhr und 21:20 Uhr in ein Wohnhaus im Malmsheimer Weg in Grafenau-Döffingen ein. Sie hebelten die Terassentür auf und durchwühlten sämtliche Zimmer. Die Einbrecher entwendeten Schmuck im unbekannten Wert. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Zu allen Fällen nimmt das Polizeirevier Sindelfingen Hinweise unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

