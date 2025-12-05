PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und PP Ludwigsburg: Markgröningen: Tatverdächtiger wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls bzw. der gewerbsmäßigen Hehlerei in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Aufgrund seiner vorausgegangenen auffälligen Fahrweise war ein 32-jähriger Mann mit einem Mietwagen am Samstag (29.11.2025) gegen 23.10 Uhr einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Vaihingen an der Enz aufgefallen, weshalb diese ihn in der Hauptstraße in Markgröningen-Unterriexingen stoppte und kontrollierte. Bei den anschließenden Kontrollmaßnahmen stellten die Beamten im Fahrzeuginneren mehrere Einkaufstüten mit originalverpackten Kosmetikartikeln fest. Es erhärtete sich der Verdacht, dass es sich hierbei um Diebesgut oder Hehlerware im Wert von weit über Tausend Euro handeln könnte. Der Tatverdächtige wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Ermittlungen ergaben, dass bereits in der Vergangenheit polizeilich gegen den Tatverdächtigen wegen diverser Straftaten ermittelt und dieser von mehreren Staatsanwaltschaften im Bundesgebiet zur Aufenthaltsermittlung gesucht wurde.

Am Sonntag (30.11.2025) wurde der 32-Jährige, der die georgische Staatsbürgerschaft besitzt und keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einer Haftrichterin beim Amtsgericht Waiblingen vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl, setzte ihn in Vollzug und wies den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt ein. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg

