Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg führt Schwerpunktaktionen auf Weihnachtsmärkten in beiden Landkreisen durch

Ludwigsburg (ots)

Die Weihnachtsmärkte in den Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg sind, zumindest die länger andauernden, seit vergangener Woche in vollem Gange. Überall riecht es nach Punsch, süßem Gebäck, herzhaften Snacks und abertausende Lichter sorgen für eine feierliche Stimmung. Das lädt natürlich zu einem Besuch mit der Familie oder Freunden ein. Auch die Polizei ist regelmäßig "zu Besuch" auf den Weihnachtsmärkten und führt dort neben Präsenzmaßnahmen auch Schwerpunktaktionen durch.

Bereits am vergangenen Wochenende, am 28. und 29. November 2025, bestreiften Einsatzkräfte in Böblingen, Leonberg und Rutesheim die Weihnachtsmärkte und legten hierbei den Fokus auf das seit Oktober 2024 geltende Verbot von Waffen und Messern bei öffentlichen Veranstaltungen. Bei rund 90 kontrollierten Personen wurde lediglich ein Verstoß gegen das Führen von Messern festgestellt.

Am kommenden Freitag, 5. Dezember 2025, wird diese Schwerpunktaktion auf den Weihnachtsmärkten in Ludwigsburg und Bietigheim-Bissingen fortgeführt. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, das in den Nachmittagsstunden unterwegs sein wird, wird dabei vom Ordnungsamt der Stadt unterstützt. Das Polizeirevier Ludwigsburg hat die Kontrollmaßnahmen in die Abendstunden gelegt.

Zur Erinnerung: Das Verbot Waffen und Messer mitzuführen, gilt unabhängig von der Art des Messers oder der Klingenlänge. Und wundern Sie sich nicht, falls Sie von den Einsatzkräften angesprochen werden. Die Kontrollbefugnisse, die der Polizei eingeräumt werden, sind nicht abhängig von einem Verdacht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

