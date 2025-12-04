Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: 16-jähriger Fahrraddieb flüchtet vor der Polizei

Ludwigsburg (ots)

Ein 16-Jähriger beschäftigte am Mittwoch (03.12.2025) gegen 23:10 Uhr die Polizei, nachdem er in der in der Stuttgarter Straße in Ditzingen ein Fahrraddiebstahl begangen hatte. Einer Streife der Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg fiel der 16-Jährige zunächst in der Austraße durch seine auffällige Fahrweise mit seinem Zweirad auf, weshalb er einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Dieser versuchte sich der Jugendliche zu entziehen und flüchtete in die Stegstraße. Hier stieg er vom E-Bike ab und warf es zur Seite um weiter zu Fuß zu flüchten. Dabei beschädigte er sowohl das Zweirad sowie ein geparktes Fahrzeug. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Nach kurzer Verfolgung konnten die Beamten den Jugendlichen einholen und vorläufig festnehmen. Er wurde zu weiteren Maßnahmen auf das Polizeirevier Ditzingen verbracht. Währenddessen meldete sich ein Fahrradinhaber bei der Polizei, dessen Fahrrad wenig zuvor in der Stuttgarter Straße entwendet wurde. Ermittlungen ergaben, dass es sich hierbei um das zuvor durch den 16-Jährigen entwendete E-Bike handelte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche nach Hause gebracht.

