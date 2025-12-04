POL-LB: Nufringen: Audi im Meisenweg zerkratzt

Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein bislang unbekannte Pkw-Lenker am Mittwoch (03.12.2025) zwischen 09:00 Uhr und 10:30 Uhr einen auf einem Parkplatz in der Steinstraße in Leonberg geparkten Opel. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub. Das Polizeirevier Leonberg nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07152 ...

mehr