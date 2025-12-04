POL-LB: Nufringen: Audi im Meisenweg zerkratzt
Ludwigsburg (ots)
Noch unbekannte Täter beschädigten am Mittwoch (03.12.2025) zwischen 20:00 und 21:00 Uhr einen am Fahrbahnrand des Meisenwegs in Nufringen geparkten Audi. Die Unbekannten zerkratzen mit mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand die rechte und linke Seite des Audi. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Herrenberg unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.
