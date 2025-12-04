POL-LB: Ludwigsburg: KORREKTUR (Tatzeit) Wechselfallenschwindel auf dem Weihnachtsmarkt

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Um 140 Euro betrogen wurden Inhaber eines Weihnachtsmarktstandes in Ludwigsburg. Ein Mann und eine Frau bestellten dort am Mittwoch (03.12.2025) gegen 17.25 Uhr zwei Radler und bezahlten diese mit einem 200-Euro-Schein. Eine 19 Jahre Verkäuferin gab der unbekannten Frau 182 Euro Wechselgeld zurück. Damit war die Täterin jedoch nicht eiverstanden und bat darum, weniger kleine Scheine zu erhalten. Da dies nicht möglich war, verlangte sie den 200-Euro-Schein zurück. Im Gegenzug übergab die Unbekannte der Verkäuferin scheinbar das Wechselgeld. Als die 19-Jährige bemerkte, dass 140 von den 192 Euro fehlten und sie die Täter zur Rede stellen wollte, waren diese bereits wieder verschwunden.

Die Frau wird als etwa 160 bis 165 cm groß, etwas mollig, mit schulterlangem braunem Haar beschrieben. Sie hat eine Warze auf der Wange und auffällig schlechte Zähne. Zur Tatzeit bekleidet war sie mit einer schwarzen Jacke und einer Strickmütze in braun und orange.

Der Mann soll etwa 170 bis 175 cm groß und breit gebaut sein. Er hat schwarzes Haar und einen Vollbart sowie nur wenige Zähne. Er war mit einer schwarzen glänzenden Bomberjacke bekleidet.

Das Polizeirevier Ludwigsburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

