Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: KORREKTUR (Tatzeit) Wechselfallenschwindel auf dem Weihnachtsmarkt

Ludwigsburg (ots)

Um 140 Euro betrogen wurden Inhaber eines Weihnachtsmarktstandes in Ludwigsburg. Ein Mann und eine Frau bestellten dort am Mittwoch (03.12.2025) gegen 17.25 Uhr zwei Radler und bezahlten diese mit einem 200-Euro-Schein. Eine 19 Jahre Verkäuferin gab der unbekannten Frau 182 Euro Wechselgeld zurück. Damit war die Täterin jedoch nicht eiverstanden und bat darum, weniger kleine Scheine zu erhalten. Da dies nicht möglich war, verlangte sie den 200-Euro-Schein zurück. Im Gegenzug übergab die Unbekannte der Verkäuferin scheinbar das Wechselgeld. Als die 19-Jährige bemerkte, dass 140 von den 192 Euro fehlten und sie die Täter zur Rede stellen wollte, waren diese bereits wieder verschwunden.

Die Frau wird als etwa 160 bis 165 cm groß, etwas mollig, mit schulterlangem braunem Haar beschrieben. Sie hat eine Warze auf der Wange und auffällig schlechte Zähne. Zur Tatzeit bekleidet war sie mit einer schwarzen Jacke und einer Strickmütze in braun und orange.

Der Mann soll etwa 170 bis 175 cm groß und breit gebaut sein. Er hat schwarzes Haar und einen Vollbart sowie nur wenige Zähne. Er war mit einer schwarzen glänzenden Bomberjacke bekleidet.

Das Polizeirevier Ludwigsburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

  • 04.12.2025 – 10:59

    POL-LB: Tamm / Besigheim / Eberdingen: Einbrüche in Wohnhäuser

    Ludwigsburg (ots) - Zwischen Dienstag (02.12.2025) und Mittwoch (03.12.2025) brachen noch unbekannte Täter in drei Wohnhäuser in Tamm, im Besigheimer Stadtteil Ottmarsheim sowie im Eberdinger Ortsteil Nussdorf ein. Am Mittwoch (03.12.2025) zwischen 13:00 Uhr und 22:15 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Reutlinger Straße in Tamm ein. Über eine ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 10:56

    POL-LB: Sindelfingen: Zeugen zu gefährlicher Körperverletzung am Busbahnhof gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Ein bislang noch unbekannter Täter soll am Mittwoch (03.12.2025) gegen 16:55 Uhr im Bereich des Busbahnhofs in Sindelfingen einen 39-Jährigen Mann geschlagen und getreten haben. Das Opfer soll offenbar unvermittelt von dem unbekannten Täter mit mehreren Faustschlägen traktiert worden sein. Nachdem es durch die Schläge zu Boden ging, soll der ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 10:54

    POL-LB: Rutesheim: Fußgängerin bei Unfall mit Pkw verletzt

    Ludwigsburg (ots) - Mit schweren Verletzungen wurde eine 16-Jährige am Mittwochmorgen (03.12.2025) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie gegen 07:20 Uhr in Rutesheim von einem Auto angefahren worden war. Die 16-Jährige war gerade im Begriff, auf einem Fußgängerüberweg die Bahnhofstraße zu überqueren, als ein 42-jähriger Toyota-Fahrer sie mutmaßlich übersah und mit der Fußgängerin ...

    mehr
