Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Fußgängerin bei Unfall mit Pkw verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde eine 16-Jährige am Mittwochmorgen (03.12.2025) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie gegen 07:20 Uhr in Rutesheim von einem Auto angefahren worden war. Die 16-Jährige war gerade im Begriff, auf einem Fußgängerüberweg die Bahnhofstraße zu überqueren, als ein 42-jähriger Toyota-Fahrer sie mutmaßlich übersah und mit der Fußgängerin kollidierte. Die Fußgängerin wurde dabei auf die Motorhaube aufgeladen und fiel anschließend auf die Fahrbahn. Der 42-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Die Höhe des Sachschadens am Fahrzeug wird auf rund 200 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste zeitweise die Bahnhofstraße für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt werden.

