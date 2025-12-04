PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Fußgängerin bei Unfall mit Pkw verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde eine 16-Jährige am Mittwochmorgen (03.12.2025) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie gegen 07:20 Uhr in Rutesheim von einem Auto angefahren worden war. Die 16-Jährige war gerade im Begriff, auf einem Fußgängerüberweg die Bahnhofstraße zu überqueren, als ein 42-jähriger Toyota-Fahrer sie mutmaßlich übersah und mit der Fußgängerin kollidierte. Die Fußgängerin wurde dabei auf die Motorhaube aufgeladen und fiel anschließend auf die Fahrbahn. Der 42-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Die Höhe des Sachschadens am Fahrzeug wird auf rund 200 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste zeitweise die Bahnhofstraße für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

